FITUR de Madrid: Le Sénégal a ouvert plusieurs perspectives de coopération sur le marché iberique

​Une importante délégation d’acteurs touristiques issus du privé et du public a pris part à la 43e édition de la Feria Internationale del Turismo (FITUR) qui s’est tenue du 18 au 22 janvier 2023 au parc des expositions de l’Institución Ferial de Madrid - IFEMA. Plusieurs rencontres avec les opérateurs ibériques et latino-américains, ont ouvert des perspectives de collaboration dans l’optique de renforcer les flux de voyages et d’investissements vers la destination Sénégal.



L’ASPT a mobilisé d’importants moyens pour réussir la participation sénégalaise à ce rendez-vous considéré parmi les plus importants au monde, dans l’industrie du voyage et du tourisme. Dans le but de de récupérer les performances de l’année 2019, l’ASPT et ses partenaires (SAPCO, AIBD, ANACIM, Air Sénégal et le secteur privé) ont tenu plusieurs réunions avec les acteurs majeurs des marchés ibériques et d’Amérique Latine tels que Binter Canarias, Solferias, Indra et les autorités touristiques des îles Canaries ainsi que Turespana, organe chargé de la promotion de la Destination Espagne.



D’autres rencontres ont été également organisées avec les grands prescripteurs, TO et compagnies aériennes spécialistes du marché ibérique avec l’objectif de renforcer le bon positionnement de la Destination Sénégal.



L’ASPT a, en outre, lancé sa lettre d’informations mensuelle ‘’Les Echos de la Destination’’ dont l’objectif est d’assurer la mise à disposition permanente d’informations sur l’industrie touristique du Sénégal.



Le lancement de ce périodique est intervenu lors des journées dédiées au grand public de la Foire Internationale du Tourisme (FITUR). Le climat favorable aux affaires qu’offre le Pays de la Teranga, sa bonne connectivité, ses infrastructures modernes, sa stabilité politique, ses nouvelles offres touristiques et ses nombreux atouts, ont été au menu de deux rencontres qui se sont tenues les 16 et 17 janvier organisées en prélude du FITUR. Ces deux journées se sont déroulées en présence de la Confédération espagnole des agences de voyages et des tours-opérateurs (CEAV) ainsi que d’un public composé d’investisseurs et hommes d’affaires espagnols et européens.



Le Sénégal qui a eu le plus grand stand dans le pavillon UEMOA, a profité des deux derniers jours du FITUR, ouverts au grand public, pour dérouler son programme d'animation. Ainsi, des activités culturelles et artistiques, des spectacles musicaux, de la danse et des dégustations gastronomiques ont provoqué une ruée des visiteurs au stand du Sénégal.