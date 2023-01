FESNAC/ Le PM Amadou Ba a rendu hommage aux femmes : « Elles sont notre fierté dans le combat de tous les jours…»

Le chef du gouvernement Amadou Ba a présidé ce samedi la cérémonie officielle de lancement des activités de la onzième édition du festival national des arts et cultures (FESNAC), qui se déroulent présentement à Kaffrine sur le thème c’est : « Femme, éducation culturelle et développement socio-économique ». Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a salué la participation brillante des femmes, à cet événement, qui s’activent dans le champ de la créativité artistique et littéraire et celles engagées dans le développement d’entreprises et d’industries créatrices.



« La place est accordée à la femme pour cette édition conformément aux orientations du chef de l’Etat. (…) Elles sont notre fierté dans les combats de tous les jours pour la réalisation de nos ambitions de stabilité consolidée, de sauvegarde et de transmission de nos valeurs », a dit le Premier ministre Amadou Ba devant un parterre de personnalités venues notamment de la Gambie, de la République de Guinée, de la Mauritanie, du Cap-Vert, du Maroc, du Zimbabwe et du Gabon.



Par ailleurs, Amadou Ba a exhorté les participants aux activités du FESNAC à puiser dans l’organisation de l’événement, « les ressources de civisme, de patriotisme et de respect de la vie humaine ».