FC Metz : Ibrahima Niane en passe de reléguer Habib Diallo sur la touche ?

Buteur ce week-end, lors de la rencontre entre l’OM et le FC Metz (1-1) comptant pour la 5 ème journée de Ligue 1, Ibrahima Niane (21 ans, 1m87) réalise un bon début de saison. Son bail à peine prolongé chez les « Grenats », jusqu’en 2024, l’ancien pensionnaire de Génération Foot (Sénégal) s’installe déjà sur le front de l’attaque lorraine. Un poste qu’un certain Habib Diallo, annoncé sur le départ, occupait jusque-là avec brio.

Seulement les choses changent très vite dans le football moderne.



En effet, le jeune « Lion » arrivé au club depuis 2017, commence à faire ses dents dans l’élite française. En atteste sa fulgurante progression et un démarrage canon en ce début de saison, déjà trois buts inscrits après cinq journées en L1. Niane, en pleine bourre semble disposé à s’installer sur le front de l’attaque des « Grenats » avec son autre compatriote international Sénégalais, Opa Nguette, la « Flèche », pourvoyeur de ballons.



Si le natif de Mbour est en passe de devenir un sérieux concurrent pour Habib Diallo (25 ans), c’est tout simplement parce que celui-ci est en instance de départ depuis déjà plusieurs semaines. Annoncé avec insistance du côté de l’Angleterre, précisément chez les « Spurs » de Tottenham, Diallo est toujours à quai. Si officieusement le club Anglais a des vues sur l’attaquant messin, officiellement, aucune offre n’a encore été formulée par l’équipe de Mourinho. À quelques jours de la fin du marché des transferts ce 5 octobre.



Une attente interminable qui, non seulement met à rude épreuve les nerfs du meilleur buteur du club (12 réalisations en 26 matches en 2019/2020) quelque peu déstabilisé, mais aussi fait planer le doute sur sa place de titulaire menacée par Ibrahima Niane. D’ailleurs, ce dernier a cédé sa place à la 71 ème minute de jeu, à Diallo resté sur le banc. Un cas de figure qui pourrait éventuellement se reproduire si la situation d’Habib Diallo ne se décante pas en cette fin de mercato.



Grand artisan de la montée du FC Metz en Ligue 1, lors de la saison 2018-2019 avec ses 26 buts en 37 parties, Diallo reste tout de même une force sûre pour Vincent Hognon. Le technicien Français pourra ainsi compter sur un Ibrahima Niane en forme pour assurer la relève et ou au besoin maintenir la concurrence.