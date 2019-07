FC Barcelone : Moussa Wagué, pourrait intégrer l’équipe A ou partir en prêt, selon Valverde

Ernesto Valverde, l’entraîneur du Barça a déjà indiqué qu’il considérait Moussa Wagué comme le second latéral droit derrière Nelson Semedo. Et, qu’il pourrait ainsi donner à Sergi Roberto plus de minutes au milieu du terrain, sa position préférentielle.

Toutefois Valverde pourra le (Wagué) voir lors de la dernière partie de la pré-saison et décider de son futur. Ce qui semble clair, c’est qu’il ne continuera pas au Barça B et qu’il rejoindra l’équipe première ou qu’il partira en prêt ou avec une option de rachat.