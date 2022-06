Exclusif Dakaractu / Drame de migrants à Melilla : « Il n’y a aucun sénégalais parmi les victimes ou blessées déjà identifiées »

L’identité sur les victimes du drame de migrants à Melilla connaît un nouveau rebondissement. En effet, depuis quelques jours les populations sénégalaises se demandent si des concitoyens ne figuraient pas parmi les victimes du drame de migrants sub-sahariens au large des frontières espagnoles. Dakaractu qui suit depuis le début, l’évolution de la situation, est en mesure de dire qu’aucun sénégalais ne figure jusque-là parmi les victimes déjà identifiées ainsi que les personnes arrêtées.



« Selon les témoignages recueillis auprès de rescapés de l’attaque et des compatriotes travaillant dans les organisations de migrants, dans la zone d’où est partie l’attaque, il n’avait aucun sénégalais. Il y avait que des soudanais, des congolais, des camerounais, les rares maliens et ivoiriens qui s’y trouvaient ont abandonné le camp dès l’apparition du groupe des attaquants. Il n’y a aucun sénégalais parmi les victimes ou blessées déjà identifiées. Sur les 68 arrestations opérées, il n’y a que 4 tchadiens tout le reste est soudanais de nationalité », renseigne notre source depuis Nador.



Par ailleurs, notre source de préciser que toutes les informations relatives au nombre de victimes sont verrouillées par les autorités marocaines. Et personne ne peut accéder dans les hôpitaux où se trouvent les victimes. « Ils n’ont avancé aucun chiffre sur le nombre de morts ou de blessés. Car les décomptes se poursuivent toujours. Tous les hôpitaux de la région sont verrouillés, personne n’entre, ni les particuliers, ni les organisations. La situation reste toujours trop tendue dans la zone », confie encore notre source…