Événement de mars : le ministre de la communication a effectué une visite à la caméraman gravement blessée.

Quelques jours après sa blessure survenue le 30 mars passé, le ministre de communication accompagné d’une forte délégation du ministère, du sympics et des membre de la convention des jeunes reporters et des techniciens de média, a effectué une visite pour s'enquérir de la situation de la caméraman Yacine à l’hôpital principal ou elle est hospitalisé. Cette visite était aussi une occasion pour les acteurs du secteur des médias d’exposer leurs inquiétudes par rapport aux brutalités que subies les journalistes et les techniciens de média sur le terrain surtout lors des manifestations du mois de mars passé.

Ainsi, le ministre de la communication Me Moussa Bocar Thiam affirme que des discussions seront bientôt entamées entre son ministère, le ministère de l'Intérieur et les acteurs de médias pour les journalistes et les techniciens de média puissent faire correctement leur travail.