Europe de l'Est / À la découverte des sénégalais de Prague, la ville où le chômage n'existe presque pas... (Reportage)

Nichée au cœur du continent européen, entre la Slovaquie, l'Allemagne, la Pologne et l'Autriche, la république Tchèque est une terre quasi inconnue du grand public. Prague, la capitale Tchéquie, jouit pourtant d'une parfaite réputation dans la zone de l'Union européenne où elle représente la 7e économie, et le deuxième taux de chômage le plus faible d'Europe (2,9 %) derrière l'Allemagne.



Avec ses bâtiments anciens, vestige d'une architecture médiévale conservée, Prague regorge de sites touristiques atypiques. Et, se présente comme une ville moderne à l'ère du temps. Un paradoxe qui renforce le charme de cette destination courue par près de 5 millions de touristes par an.



Depuis 25 ans au moins, des émigrés sénégalais vivent dans ce coin du globe qui semble hostile de prime abord, du fait de la barrière de la langue et des rigueurs du climat. Mais, constitue un véritable eldorado pour la cinquantaine de sénégalais qui s'activent à Prague, la ville où le chômage n'existe presque pas. Dakaractu vous propose cette excursion dans la capitale Tchéquie sous forme d'un reportage aux allures de carte postale...