États-Unis : Une tornade record fait provisoirement 83 morts dans le centre du pays.

Le bilan continue de s’alourdir avec cette trentaine de tornades qui se sont abattu dans le périmètre des États-Unis. Parcourant plus de 400 kilomètres depuis le moment où elle a touché terre dans l'Arkansas, vendredi, l’une d’elles a laissé derrière elle des dizaines de morts et des dégâts «inimaginables». Un bilan qu'autorités et secours craignent de voir empirer dans les heures qui viennent même si déjà, 83 morts sont dénombrés. D’ailleurs, le gouverneur Andy Beshear, a déclaré l'état d'urgence dans la matinée de samedi pour faciliter aux secouristes leur travail de recherche d’éventuels survivants.



Il s'agirait ainsi du plus long trajet jamais enregistré par une même tornade, reléguant le tragique record vieux de près d'un siècle dans un pays pourtant accoutumé à ces phénomènes d'une catastrophe restée

fameuse comme la Tornade des Trois États en 1925.

Il ne reste plus que des ruines dans la ville de Mayfield à Kentucky après cette tornade qui est la plus meurtrière de l’État du Kentucky.



Joe Biden est ému de cette catastrophe : « Dans une tempête comme celle-ci, c’est une tragédie inimaginable. Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu’ils ont ce dont ils sont besoin pour rechercher des survivants », a déclaré le président américain après la catastrophe et en rassurant les citoyens que le gouvernement fédéral ne va pas fuir ses responsabilités.