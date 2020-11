États-Unis : Portrait du nouveau locataire de la maison blanche, Joe Biden 46e président des Etats-Unis.

Né dans la ville ouvrière de Scranton, en Pensylvanie, c'est finalement dans le Delaware que Joe Biden passe presque toute sa vie : 37 années au poste de Sénateur. Lorsqu'il est élu en 1972, tout lui sourit pratiquement : il a 29 ans, 3 enfants et une carrière réellement prometteuse. L'actuel président des États-Unis, perdra sa fille et sa femme quelques semaines plus tard, dans un accident de voiture.



En 2008, l'ancien président des États Unis, Barack Obama le choisit comme colistier. Ainsi, les deux hommes politiques vont passer huit bonnes années ensemble au sommet de l'État. Joe Biden va être frappé par une tragédie en 2015. En effet, son fils Beau Biden, meurt d'un cancer du cerveau. Une situation qui affecte l'ancien vice-président de Obama qui va, par la suite, renoncer à la primaire démocrate.



C'est en Août dernier que l'actuel président Américain de 77 ans, sera investi par son parti pour l'élection présidentielle. Présenté comme consensuel et rassembleur, Joe Biden est apprécié pour son empathie.



Toutefois, la ligne centriste suivie auparavant par Barack Obama ou encore Hillary Clinton a été largement critiquée par ses adversaires pendant la primaire de son parti. Certains lui reprochaient de ne pas incarner le changement dans la manière de gouverner.



Dans la campagne présidentielle précédente, Joe Biden a voulu se donner une image qui pourrait convaincre les Américains, contrairement à Donald Trump qui banalise la gravité de la pandémie au coronavirus.



Les Américains qui l'ont majoritairement élu, attendront d'un démocrate, le changement radical et une politique qui prendra en compte leur intérêt commun...