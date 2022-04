Escroquerie : un gérant d'une agence de transfert d'argent soutire 1 million dans le compte d'une cliente et accuse le système.

Les cas d'arnaque concernant les transferts d'argent continuent de défiler à la barre du tribunal de grande instance de Dakar. Cette fois-ci, c'est la dame Sagar Diallo en est victime. En effet, le gérant d'une agence Wave a retiré sur son compte un montant de 1 million de nos francs.



Interrogée devant le prétoire du tribunal des flagrants délits de Dakar, la plaignante revient sur sa relation des faits. "J'avais la somme de 1.300.000 francs Cfa dans mon compte Wave. Le 26 mars, j'ai arraché deux dents et je devais les remplacer. Les autres 500 000 francs étaient pour mon frère. Il m'avait confié cette somme pour la dot de sa future épouse. Ce jour-là, je suis venu retirer de l'argent et on m'a dit que l'argent a été déjà retiré par une autre agence. Je n'ai jamais eu l'application Wave. Toutes mes transactions se font par ma carte. Par la suite, on m'a suggéré d'appeler Wave pour voir. Ils m'ont demandé d'aller porter plainte auprès de la gendarmerie. Je suis partie à la gendarmerie de la Foire et ils m'ont demandé de patienter".



Elle rajoute : " quelques jours après la gendarmerie de la Foire m'a appelée. Convoqué à la brigade, les pandores lui ont demandé en ma présence si effectivement, j'avais retiré de l'argent dans son agence. Il a répondu par l'affirmative.



Après son arrestation, sa famille m'a contactée pour qu'on puisse régler l'affaire à l'amiable en me proposant un montant de 300.000. Mais j'avais refusé, car les propriétaires de la tontine me poursuivent.



À son tour, Thierno Diallo dira avoir l'habitude de se concentrer dans ses transferts. "En tant qu'agencier, nous avons l'habitude de recevoir beaucoup de clients faisant des retraits et dépôts. En plus, la personne qui est venue à mon agence pour faire un retrait d'un million portait un masque. Avant de demander à la partie civile d'enlever son masque. Le prévenu a déclaré que la personne qui est sur la carte d'identité nationale ressemble à cette dame. D'ailleurs, au moment du retrait, la partie civile n'était pas dans mon agence. Prenant la parole, le substitut du procureur a requis une application de la loi pénale.



Quant à la défense, Me Moussa Konaté a souligné dans sa plaidoirie que l'intention de frauder du sieur Thierno Diallo n'a pas été prouvée. Par contre en l'absence d'intention, relate la robe noire, le délit de commettre une fraude dans un système informatique ne peut pas être reproché à mon client. Ainsi, Me Konaté demande la relaxe purement et simplement de son client.



Selon Me Arona Basse, il y a des failles dans le système informatique de Wave. "La partie civile n'a jamais mis les pieds dans l'agence du prévenu. Si l'enquête n'avait pas été précipitée, on aurait su que la personne qui a retiré l'argent est dans l'entourage de la jeune dame", précise-t-il. Sur ce, Me Basse sollicite la relaxe pure et simple de son client et à titre subsidiaire, lui faire une application de l'article 457 du code de procédure pénale.



L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 07 avril prochain.