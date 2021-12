Escroquerie : pour un véhicule fictif, Abdoulaye Fall encaisse 9 millions 350 mille Fcfa à son client et fond dans la nature.

Abdoulaye Fall, agent commercial, a été attrait ce 21 décembre, à la barre de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar pour répondre du délit d’escroquerie portant sur la somme de 9 millions 350 mille Fcfa au préjudice de Abdoulaye Ndiaye.



En effet, le mis en cause qui a écopé d’un mandat d’arrêt depuis le 17 décembre dernier, a fait recours à des manœuvres frauduleuses pour escroquer Abdoulaye Ndiaye.



Revenant sur les faits, le plaignant a expliqué s’être intéressé à un véhicule de marque Jeep qu’il a aperçu dans le parking de location et de vente de véhicules du prévenu situé sur la Vdn.



« Je suis parti le voir pour marchander le véhicule mais celui-ci était déjà vendu m’avait-t-il dit. Toutefois il m'a indiqué qu’il pouvait m’en commander un du même modèle dans un délai imparti. Il m’a par la suite envoyé des photos d’un véhicule similaire avant de me faire croire qu’il a effectué la commande », a déclaré devant la barre, Abdoulaye Ndiaye qui confie avoir déboursé 70% de la somme convenue pour l’achat de la voiture qu’il a remis au mis en cause.



« On est tombé d’accord sur 10 millions 500 mille Fcfa après discussion. Quelques jours après, il m’a expliqué que le véhicule était arrivé au port et qu’il fallait que je lui fasse une avance de 70% pour dédouaner le véhicule. Je lui ai remis 7 millions 300 mille Fcfa, mais le véhicule n’est jamais arrivé au port », a confié le plaignant.



Pour sa part, l’accusé qui a reconnu les faits s’est justifié de problèmes financiers qui l’ont poussé à commettre son forfait.



« Je traversais des difficultés financières lorsque je lui ai demandé cet argent », a-t-il soutenu. Il a versé un montant cash de 2 millions Fcfa et promet de verser les 5 millions 350 mille Fcfa restants dans 60 jours.



Le parquet qui considère que la culpabilité du prévenu ne souffre d’aucun doute, a invité la cour à une application de la loi pénale.



La defense a, quant à elle, sollicité une application bienveillante de la loi pour permettre à son client d’honorer ses engagements.



Le verdict a été mis en délibéré au 28 décembre prochain…