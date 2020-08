Escroquerie portant sur 100.000 francs / Touba Ca Kanam s'en lave les mains et lave à grande eau la presse de Touba.

Alors qu'une bonne partie de la presse en ligne Sénégalaise est revenue, ce vendredi, sur cette histoire d'escroquerie portant sur 100 000 frs au préjudice de Touba Ca Kanam et incriminant un membre de la presse locale, l'association susnommée a tenu à faire quelques précisions. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu-Touba, la structure a d'abord préféré faire part de sa consternation avant de dégager sa responsabilité.



À en croire Serigne Fallou Ndiaye, Le Président de la cellule de communication , "après recoupements, il a été découvert qu'il s'agit effectivement d'une somme remise entre les mains d'un membre de la presse locale de Touba par une émigrée." Seulement, mentionne-t-il, "l'argent n’a pas encore été versé dans les caisses de la structure et la personne incriminée n'est point un membre de la structure, comme il aurait déclaré". Il ajoute, après ailleurs, que "le reçu remis à la dame est contrefait et absolument illégal".



Fort de ce constat, Serigne Fallou Ndiaye dégagera la responsabilité de Touba Ça Kanam dans cette affaire.



À la décharge des journalistes de la localité qui sont, dit-il, des partenaires privilégiés de Touba (correspondants et presse en ligne incluse) , il martelera que l'acte est isolé et ne concerne qu'une personne. "Touba Ca Kanam regrette le fait que le nom de la presse soit mêlé à cette affaire au vu des innombrables services que les journalistes continuent de rendre à l'association."



En guise de rappel, l'association Touba Ça Kanam profitera de ce regrettable événement pour signaler aux populations que "la structure a clairement déterminé les canaux à emprunter pour les contributions financières et ou en nature. Des numéros de téléphone homologués au niveau de services de transfert d'argent sont officiellement précisés dans les supports de publicité tout comme des comptes bancaires, des sièges sont installés à Dakar et à Touba et une commission des finances a été créée depuis le début pour la transparence."



Il faut signaler que Touba Ca Kanam souhaite, par ailleurs, l'ouverture d'une enquête pour que nul n'en ignore.