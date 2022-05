Escroquerie : Un marabout et son talibé grugent à hauteur de 10 millions un homme à qui ils voulaient vendre un terrain.

Sur les faits, le marabout El Hadj Ndour et son talibé El Hadj Keïta qui a pris la tangente, ont orchestré un plan pour rouler Daouda Diouf à hauteur de 10 millions. En effet, El Hadj Keïta avait vendu un terrain de 100 m2 à Yène, au nommé Daouda Diouf, moyennant une somme de 25 millions de francs Cfa.



Ainsi, ce dernier lui a remis une avance de 10 millions de francs Cfa à titre d'acompte. En effet, le propriétaire a pris la précaution d'aller vérifier à la mairie de Yène pour savoir si le terrain était en bonne et due forme. Après vérification, il a pu savoir que le terrain appartenait à une autre personne. Ainsi, il a piégé El Hadj Keïta en lui demandant de venir récupérer le reste de l’argent qui s’élève à 15 millions de nos francs. Rusé qu'il est, il lui a demandé de le remettre à son marabout, El Hadj Ndour. Ce dernier a envoyé Birame Sène pour aller chercher l’argent. Sur place, ce dernier a été arrêté par les gendarmes après les avoir conduit chez son mandataire. Arrêté, le sieur El Hadj Ndour a été jugé ce mardi 31 mai devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Devant le prétoire, le mis en cause El Hadj Ndour a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a fait savoir que Hadj Keïta est son talibé. Ainsi, ce dernier a loué ses services pour faire un listikhar sur son terrain qu’il voulait vendre. Mais le marabout a constaté dans ses prières que ce terrain constituait des problèmes. "Après avoir fait les prières, je lui ai dit qu'il y avait des problèmes sur le terrain. Un jour, il m'a dit qu'il voulait partir en Afrique du Sud, et pour ce faire, il voulait vendre un terrain qui ne lui appartient pas. Je n'ai jamais su qu'il avait vendu le terrain à Daouda Diouf. Je n’ai envoyé personne pour récupérer de l'argent. Moi-même quand j'ai su que le terrain ne lui appartenait pas, j'ai cherché à contacter le commandant Faye pour piéger El Hadj Keïta ", se défend-il.



Témoin dans cette affaire, Biram Sène précise que c'est le marabout El Hadj Ndour qui lui avait demandé d'aller chercher l'argent auprès d'un certain Cissé et il lui a remis le numéro d'El Hadj Keïta qu'il devra appeler une fois arrivé sur les lieux de l'échange. "Il m'avait promis la somme de 200.000 francs Cfa. J'ai une fois vu El Hadj Keïta chez El Hadj Ndour. Après la transaction, j'ai contacté El Hadj Keïta pour lui dire que j'avais reçu l'argent. Par la suite, il m'a demandé de remettre l'argent à Serigne bi, en l'occurrence El Hadj Ndour", dit-il.



Quant au second témoin, Mohamed El Bachir Sima, il soutient que le jour des faits El Hadj Keïta l'a appelé pour lui demander d'aller vérifier chez Ndour s'il n'avait pas de problème là-bas. Suite à cela, il m'avait promis une récompense de 2 millions de francs Cfa.



Selon l'avocat de la partie civile, Me Amadou Aly Kane, on est en présence d'une association de malfaiteurs. "Le prévenu au lieu d'aller prendre l'argent lui-même, il envoie des mandataires pour aller le chercher. Tout porte à croire que dans ce dossier, il est de mèche avec Sima ainsi qu'El Hadj Keïta", a plaidé la robe noire qui réclame 10 millions de francs Cfa en guise de dommages et intérêts.



Invité à faire son réquisitoire, le parquet a souligné que les faits ne souffrent d’aucune contestation. Suffisant pour lui de demander 2 mois de prison ferme contre El Hadj Ndour. Du côté de la défense, la partie civile n'assoit pas de façon juridique en quoi mon client a utilisé des manœuvres. "Le prévenu n'était pas au courant de la transaction", renseigne la défense avant de demander la relaxe pure et simple ou à défaut la relaxe au bénéfice du doute de leur client.



Finalement, le Tribunal après en avoir délibéré, a condamné le marabout, El Hadj Ndour à 2 ans dont 3 mois ferme avec une amende de 10 millions de nos francs qu'il devra verser à la partie civile.