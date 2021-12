Éric Zemmour à Abidjan : La présidence Ivoirienne dément toute rencontre, Kémi Séba rue dans les brancards

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle française, Eric Zemmour, est depuis hier à Abidjan. L’Agence France Presse qui confirme la nouvelle, indique qu'aucune information sur son programme ni sur la durée de son séjour n'a été dévoilée. Il s'agit du premier voyage en Afrique de M. Zemmour depuis qu'il a déclaré sa candidature début décembre, annonce la même source qui ajoute que la présidence ivoirienne a démenti toute rencontre entre le candidat et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias locaux.

Autre réaction, celle de l’activiste Kémi Séba. Sur le réseau social « Twitter », il a dénoncé cette visite, en l’assimilant un peu à sa situation. « Si tu es négrophobe comme Zemmour, tu peux te rendre tranquillement en Côte d'Ivoire, chill et recevoir des financements. Si tu es anticolonialiste par contre...C'est arrestation puis expulsion », a-t-il écrit. En effet, le polémiste et militant anticolonialiste avait été expulsé en 2019 de la Côte d’Ivoire. Il s’était illustré pour ses sorties violentes contre le Président Alassane Ouattara pour sa défense du franc CFA.

Eric Zemmour lui a profité même de son séjour Ivoirien pour envoyer un message de soutien aux forces armées françaises, auxquelles il devait rendre visite dans ce pays voisin...