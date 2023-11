Équité, reformes et solidarité : En fiscaliste, Amadou Bâ donne la clé aux élus territoriaux pour la réussite de l’acte 3 de la décentralisation

C’est l’acte final de sa tournée économique dans la région Thiès! Amadou Bâ a décidé de finir sa longue marche sur la terre du Cayor en recevant les maires et présidents de conseil départemental à Saly. Les revendications tournaient autour du statut de l’élu, de la répartition des ressources entre les communes et départements. La rencontre présidée par le Premier ministre a notamment enregistré les présences du ministre des collectivités territoriales, du gouverneur de la région de Thies et des ministres de la République qui ont accompagné le chef du gouvernement.







En effet, sur les différentes interventions des mairies et présidents de conseil départemental, le Premier ministre a d’abord rappelé que les règles fiscales ne règlent pas globalement le problème de la fiscalité. Mais, il estime qu’il y’a un pas à faire pour une meilleure répartition. Ce qui pousse à penser à établir des règles d’équité.







Au niveau des départements, le Premier ministre considère qu’il faut des règles de transfert donnant plus aux départements qu’aux communes. « Même si l’Etat fait un geste dans le cadre des dotations, il faudra que les communes, au regard de l’acte 3 de la décentralisation, viennent en appoint aux départements » a-t-il suggéré. Dans l’acte 2 ce sont les villes qui soutenaient les communes. Mais avec l’acte 3, les communes doivent donner aux départements. En effet, compte tenu de l’apport des départements, le Premier ministre considère que ce sont les communes qui doivent se rendre utiles vers les départements. « Il doit y avoir, selon le chef du gouvernement, une redistribution au niveau de l’échelon supérieur » a proposé le chef du gouvernement car, estime-t-il, l’erreur à éviter c’est de considérer que c’est pour l’Etat que l’on travaille. « C’est plutôt les populations qui sont les destinataires » dira le Premier ministre.







Par ailleurs, Amadou Bâ rappelle aux élus qu’ils ne sont pas des entités concurrentes. Mais plutôt complémentaires et coopératives. « Les impôts qui vous reviennent constituent une renonciation de l’Etat. Donc c’est en quelque sorte, une subvention. Il nous faut développer une solidarité entre les collectivités territoriales. L’idée c’est de venir en aide les autres entités qui n’ont pas suffisamment de moyens et qui ont la mission de service public » fera encore remarquer le Premier ministre qui n’écarte pas l’idée que l’Etat doit augmenter les soutiens aux collectivités. Cependant, la solidarité est importante entre les communes et les départements.







Sur la revalorisation du statut de l’élu, le Premier ministre Amadou Bâ reste en phase avec les maires qui sont intervenus pour éplucher la question.