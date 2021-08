Équipements médicaux du public vendus aux privés : le Dr Babacar Niang sous le coup d’une plainte du ministère de la santé

Invité de l'Émission « Jury du Dimanche » sur E-media, le docteur Babacar Niang a fait une révélation sur un commerce indélicat de matériel médical destiné aux structures privées. Selon le médecin propriétaire de Suma Assistance des gens qui évoluent dans les structures sanitaires du public peuvent sortir toute sorte de matériel médical et le vendre. Une déclaration que ne compte pas laisser passer le Ministère de la santé et de l’action sociale. Notre source est formelle, une plainte a été déposée contre le Dr Niang. Le ministère exige des preuves de telles allégations et compte aller au bout de sa logique.