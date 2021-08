Equipe nationale : Moustapha Name, une solution à droite pour Aliou Cissé ?

Les blessures de Lamine Gassama et Youssouph Sabaly ont obligé Aliou cissé à repenser totalement son côté droit, avec les convocations de Ibrahima Mbaye (Bologne) et Abdoulaye Seck (Antwerp). Et, ceux qui souhaitaient qu’un joueur local soit appelé par le sélectionneur pour les deux prochains matches des éliminatoires du mondial Qatar-2022 doivent attendre.



Déjà en matches amicaux de préparation, le coach des Lions, fidèle à la polyvalence de certains, avait lancé Moustapha Name dans un rôle d’arrière droit qui ne lui est pas coutumier. C’était face au Cap-Vert (2-0, 8 juin) et à la Zambie (3-1, 5 juin), au stade Lat Dior de Thiès, où l’ancien de Pau FC avait été placé pendant les dix dernières minutes dans ce rôle inédit de latéral.



Dès son entrée (74e et 83e) toujours à la place de Lamine Gassama, il s’est affairé à créer le surnombre devant. Il n'a eu absolument aucun problème à évoluer à un poste (plus) défensif qui n'était pas le sien. Mais, dispose-t-il des qualités pour être efficace dans ce rôle ?



C’est que l’ancien joueur de la Douane, habituel milieu de Paris Football Club, ne possède pas la culture du poste de latéral droit. Même s’il pourrait être reconduit dans cette position aux matches des éliminatoires du mondial Qatar-2022, si Ibrahima Mbaye (Bologne) devait rester sur le banc. Abdoulaye Seck (Antwerp) est un joueur fiable et apprécié, mais en défense central.



Moustapha Name, une solution à droite pour Aliou Cissé? Avant sa première convocation, le milieu de Paris FC ne l'aurait sans doute jamais imaginé dans une défense à 4 de l'équipe nationale.