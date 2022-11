Equipe nationale : Moussa Ndiaye est attendu dans la tanière pour remplacer Ismael Jakobs….

Tout va très vite dans l’évolution de l’affaire Moussa Ndiaye, si le forfait d'Ismaël Jakobs n’est pas encore définitif, il semblerait qu’Aliou Cissé et la fédération de football soit en train de prendre les devants pour pallier son absence. Et, c’est le nom de l’ancien défenseur de FC Barcelone B, Moussa Ndiaye qui revient le plus souvent…



D’après les informations recoupées par dakaractu, le défenseur d’Anderlecht devrait rejoindre la tanière dans les prochaines heures, renforcer la tanière.



Une information également relayée par notre confrère de sports new Africa, Mansour Loum, sur sa page twitter… « Moussa N'Diaye va rejoindre le groupe du Sénégal à Doha. Signe que le cas Jakobs est, sauf miracle, considéré comme mort. Le joueur se voit privé d'un Mondial. La FSF devra expliquer comment une telle situation a pu se produire et situer les responsabilités » a-t-il écrit…