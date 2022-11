Équipe nationale : Malgré son potentiel forfait, Ismaël Jakobs, s’est entraîné avec le groupe ce dimanche…

Le défenseur latéral gauche de l’AS Monaco, Ismaël Jakobs (23 ans) s'est entraîné normalement avec le groupe ce dimanche, à la veille de la rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas. Le monégasque reste encore dans la tanière en attendant de connaître le dénouement de cet imbroglio.

La précision est de taille si l’on sait que le départ du joueur germano-sénégalais de la tanière était annoncé çà et là depuis l’éclatement de l’affaire de la naturalisation sportive qui tarde à être validée par la FIFA.

Comme souligné par la fédération sénégalaise de football, à travers son président Augustin Senghor, Jakobs peut encore réintégrer officiellement la liste officielle des Lions aptes à défendre les couleurs du Sénégal.

Sur les images de l'entraînement, Ismaël ne semblait pas trop affecté par l’actuelle situation qu’il traverse. Sur les images capturées par Dakaractu, le joueur s’est affiché souriant et décompressé…