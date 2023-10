Équipe nationale : La femme et les enfants de Pape Bouba Diop, ont rendu visite aux Lions à Lens…

À deux jours de la rencontre amicale entre l’équipe nationale de football du Sénégal, et celle du Cameroun prévue ce lundi 16 octobre (19h00 gmt) en France, à Lens, les joueurs sénégalais ont reçu la visite de la famille de feu Pape Bouba Diop. Accompagné du président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, Marie Aude Diop, la veuve de l’ancien footballeur international sénégalais et ses deux enfants Aron et Hawa Diop sont allés à la rencontre des Lions ce samedi matin.



Une petite visite de courtoisie pour la famille Diop, dont le fils Aron qui est établi au Sénégal depuis trois ans précisément dans le centre de formation de Génération Foot, est actuellement en vacances en France. En présence du capitaine Kalidou Koulibaly et du reste de la tanière, les Diop ont brièvement échangé avec les joueurs avant de prendre congé de la grande salle à manger.



Rappelons que feu Pape Bouba Diop décédé le 29 novembre 2020 à l’âge de 42 ans, vivait dans la ville de Lens où il a d’ailleurs rendu son dernier souffle après une longue maladie dégénérative. À travers ce geste, la fédération sénégalaise de football et les joueurs contribuent à la préservation de la mémoire du premier buteur sénégalais dans une phase finale de coupe du monde, en 2002 contre la France.