Équipe nationale : Aliou Cissè prépare une «mini révolution» au sein de la tanière

Comme beaucoup le souhaitent et comme l’a toujours déclaré le sélectionneur de l’équipe nationale, masculine de football du Sénégal, Aliou Cissé, le processus de rajeunissement de la tanière est en marche. Depuis un bon moment, El Tactico qui a déjà entamé ce travail avec l’avènement de jeunes joueurs tels que Pape Matar Sarr, Moussa Ndiaye, Ilimane Ndiaye, Dion Lopy, pourrait aller plus loin lors des prochaines fenêtres internationales CAF/FIFA. Pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024 face au Rwanda (9 septembre) et la rencontre amicale face au champion d’Afrique 2019, l’Algérie (12 septembre à Diamniadio) des jeunes lionceaux pourraient renforcer la tanière.



D’après le journal Le Quotidien, il s’agit indéniablement de petits cracks comme Lamine Camara (Metz), Abdoulaye Niakhate Ndiaye (Troyes), Habib Diarra (Strasbourg) ou encore le U21 de la sélection française, Andy Alune Diouf (Lens.) Ici, le secteur défensif et l’organisation du milieu de terrain sénégalais, est clairement visé au regard des profils ciblés par le staff technique sénégalais.



Le Capitaine des U23 Abdoulaye Niakhate Ndiaye pour bousculer la hiérarchie des défenseurs ?



Seulement 21 ans et le capitaine de l’équipe nationale U23 est déjà un des futurs grands du football sénégalais. Entre son charisme naturel et la grande sérénité et qu’il dégage en défense, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye poursuit sa fulgurante progression. Après avoir quitté son club formateur Dakar Sacré-Cœur en 2018 pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, Niakhaté Ndiaye après quelques années passées à apprivoiser le haut niveau, a enfin trouvé sa place en Ligue 2 française avec Troyes où il a signé cet été. Le défenseur central plait beaucoup à Aliou Cissè qui pourrait faire appel à lui dans quelques jours pour faire partie de sa liste de joueurs. Le secteur défensif est en constante construction malgré l’avènement de la paire axiale Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, des places sont encore en jeu même si Abdou Diallo, Abdoulaye Seck et Moussa Ndiaye sont déjà installés.



Habib Diarra, Mamadou Lamine Camara, Andy Diouf et Lamine Camara en trouble-fête dans l’entrejeu des Lions….



Avec Habib Diallo, a été à l’origine d’une grosse saison au RC Strasbourg en Ligue 1 française, la saison dernière. Habib Diarra (19 ans) puisque que c’est de lui qu’il s’agit, a déjà fait part de son intention de porter les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. Le natif de la banlieue dakaroise (Guediawaye) a pourtant joué pendant longtemps sous les couleurs des U16, U18 et U19 de la France.

Un appel du pied qui n’a certainement pas échappé à El Tactico qui pense à renforcer son milieu avec un profil box to box tel que celui de Habib Diarra. Exceptionnel dans la récupération du ballon, le strasbourgeois est aussi très utile dans les transitions offensives. Un style qui correspond à la philosophie de jeu de Cissè qui mise beaucoup sur les transitions rapides dès la récupération du ballon. Il faut reconnaître que dans le secteur des milieux défensifs, les Lions ont besoin de sang neuf entre le déclin de Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté. Mais aussi le manque de temps de jeu de Nampalys Mendy (Sans club depuis juin 2023) ou encore l’inconstance de Pathé Ciss. Avec la suspension de Pape Gueye pour 04 mois par la FIFA (conflit contractuel entre l’OM et Watford), les cartes pourraient être redistribuées.



Et, à quatre mois de la coupe d’Afrique Cote d’Ivoire 2024, Aliou Cissè a très peu de temps pour renforcer son effectif et aller à la reconquête du titre gagné en 2022 au Cameroun. Même si El Tactico naime pas trop les « révolutions » il est clair qu’une petite révolution se prépare progressivement au sein de la tanière qui est inexorablement appelée à se réinventer. Dans cette dynamique, que dire de l’autre Franco-sénégalais, Andy Diouf (20 ans), un autre jeune Lion aux crocs aiguisés, plein d’avenir qu’Aliou Cissè pourrait ravir à la France et éviter les cas Boubacar Kamara ou encore Malick Thiaw avec l’Allemagne. En effet, le jeune milieu offensif, né en France et formé au Paris Saint-Germain, est déjà un élément clé du dispositif Lensois après plusieurs années passées à Rennes. Très à l’aise techniquement, Andy allie puissance physique, vision du jeu, justesse dans les transmissions de balles et qualités de frappe. Des caractéristiques qui rappellent celles de l’ancien ballon d’or ivoirien, Yaya Tourè. Sa convocation ne devrait plus être qu’une histoire de temps…



Enfin, Il y a cinq mois au moment de dévoiler sa liste de joueurs devant prendre part à la double confrontation contre le Mozambique (24-28 mars, éliminatoires CAN 2024) Aliou Cissè déclarait ceci : « Les deux L’amine Camara pouvaient être là avec nous mais on a décidé de les laisser à la disposition de Demba Mbaye (sélectionneur de l’équipe nationale olympique.) pour l’ancien joueur de génération foot Lamine Camara, qui s’est engagé avec le FC Metz (L1 France), c’est presque sans surprise, qu’il devrait être convoqué avec l’équipe nationale A. Après avoir remporté le championnat d’Afrique des Nations(Chan) à la coupe d’Afrique des U20 il y’a quelques mois, Camara est annoncé comme le successeur naturel de Idrissa Gana Gueye.



Un peu à l’image de son homonyme, Mamadou Lamine Camara (20 ans, RS Berkane) qui avait raté une convocation chez les A il y’a quelques mois pour être laissé à la disposition des U23. Son heure est peut-être venue pour ces deux prochaines rencontres de préparation. Au-delà de l’arrivée de cette nouvelle vague de jeunes joueurs talentueux, l’actuelle génération 2012 de l’équipe nationale du Sénégal avec les Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Saliou Ciss etc est sur le déclin.



La relève se prépare maintenant avec l’introduction progressive de nouveaux talents à l’image d’Iliamne Ndiaye et Nicolas Jackson. Toujours en difficulté dans son club, Rennes, Alfred Gomis avec son statut d’indésirable, pourrait être l’un des absents de la fameuse liste de Cissé attendue dans quelques jours.