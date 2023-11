Équipe nationale : 14 joueurs présents au premier galop… Sadio Mane et Lamine Camara ménagés par El Tactico…

L’équipe nationale de football du Sénégal a démarré son regroupement ce lundi après-midi à Diamniadio. Les champions d’Afrique en titre vont entamer leur campagne de qualification pour la prochaine coupe du monde 2026, ce samedi 18 novembre contre le Soudan du Sud et le 21 novembre face au Togo.



Après avoir dévoilé sa liste de 26 joueurs vendredi dernier, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, a lancé la préparation de son effectif avec un groupe de 14 joueurs. En effet, seule la moitié du groupe a répondu à l’appel de la tanière, précisément au terrain d’entraînement annexe de Diamniadio. Il fallait s’y attendre, après un week-end assez rythmé durant lequel la plupart des joueurs convoqués ont joué avec leurs clubs respectifs.



Néanmoins, pour ce premier galop des Lions, le staff technique a pu compter parmi ces rangs la présence effective de : Sadio Mané et Lamine Camara qui se sont entraînés à l’écart du groupe. Les deux joueurs se sont contentés d’une simple séance de décrassage suivie de quelques d’étirements. Certainement une consigne du staff médical pour laisser souffler l’attaquant d’Al Nassr et le milieu de terrain du FC Metz qui ont rejoint tardivement le groupe.



Les douze autres Lions ont effectué l’intégralité de la séance d’entraînement. C’est le cas du capitaine Kalidou Koulibaly, des deux gardiens, Édouard Mendy et Seny Dieng, en plus d’Abdou Diallo, Dion Lopy, Ismaela Jakobs, Pathé Ciss, Habib Diallo, Pape Matar Sarr et Abdoulaye Seck. Tous se sont mis dans le bain, avec comme d’habitude les mêmes ateliers avec ou sans ballons (opposition dans un périmètre, toro avec le ballon, et travail sur les transitions rapides etc.)



Une séance somme toute assez légère qui a duré près d’une heure et demie en attendant le reste de la tanière. Les « retardataires » qui sont au nombre de dix, devraient arriver par petits groupes dans la soirée du lundi au mardi. Parmi eux figurent les pensionnaires de l’Olympique de Marseille, Ilimane Ndiaye et Ismeala Sarr. Sans oublier, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy, Noah Fadiga, Fodé Ballo-Touré, Mory Diaw, Boulaye Dia et Nicolas Jackson.







Mouhamadou Moustapha Gaye