Épave volée, coup de filet à Guédiawaye : Les mystères d’un bus disparu de Dakar Dem Dikk , deux suspects sous les verrous

L’affaire fait grand bruit dans les couloirs de Dakar Dem Dikk (DDD) : un bus porté disparu depuis trois mois a été retrouvé en morceaux au garage mécanique de Wakhinane Nimzatt, à Guédiawaye. Selon L’Observateur, deux suspects, Gora Niang et Daouda Yatt, respectivement tôlier et ferrailleur, ont été arrêtés en flagrant délit et déférés vendredi dernier au tribunal de Pikine-Guédiawaye pour recel.



Tout a commencé par une plainte de Cheikh Diop, chef du bureau juridique et du parc automobile de DDD, signalant la disparition du bus numéro 2742 du dépôt de Ouakam depuis le 28 juillet 2024. Ce bus, encore en service, avait été enregistré pour une prise de carburant ce jour-là, avant de disparaître sans laisser de traces. Pendant des mois, l’autobus interurbain est resté introuvable, jusqu’à ce qu’un appel signale la présence d’une épave suspecte au garage de Wakhinane Nimzatt.



Une équipe de la Brigade de recherches s’est aussitôt rendue sur place, surprenant Gora Niang, le tôlier, manipulant une pièce de l’épave. Interrogé, il a impliqué Daouda Yatt, qui, à son tour, a révélé l’identité du cerveau de l’opération : un certain Lamine Nar, toujours en fuite. Selon leurs aveux, Niang aurait acheté la malle du bus pour 75 000 FCFA, tandis que Yatt l’aurait acquise auprès de Nar pour 250 000 FCFA.



Cette affaire met en lumière des failles de sécurité au sein de DDD, où l’on s’interroge sur la manière dont le bus a pu être exfiltré du dépôt sans éveiller de soupçons. En attendant que la lumière soit faite, Niang et Yatt sont sous mandat de dépôt, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour retrouver Lamine Nar.