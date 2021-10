Environnement : Mise en place d’un programme pour l’intégration des enjeux climatiques dans le système éducatif sénégalais.

Dans le cadre de la facilité Adapt'Action, une initiative pour concrétiser l'Accord de Paris sur le climat en appuyant la mise en œuvre des composantes relatives à l'adaptation des Contributions déterminées au niveau national (CDN), l'Agence française de développement (AFD), est engagée au côté du Ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et des ministères sectoriels de l'Éducation nationale (MEN), de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), et de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion (MEFPAI), en partenariat avec les acteurs du secteur, à élaborer une stratégie nationale pour l'intégration des enjeux climat, notamment de l'adaptation au changement climatique dans le système éducatif du Sénégal.



Un appui Éducation et Climat de la facilité Adapt' Action qui a pour vocation de « renforcer les compétences des acteurs et de promouvoir ces compétences comme opportunités durables de développement sobre en carbone et résilient face au changement climatique, y compris la création d'emplois ».



Il s'inscrit ainsi dans la lignée des priorités politiques du Sénégal, à la fois en matière d'éducation et d'insertion socio-économique, notamment des jeunes, et en matière d'adaptation au changement climatique des secteurs productifs et sociaux considérés comme les moteurs de l'économie nationale et identifiés comme particulièrement vulnérables dans la contribution déterminée au niveau national (CDN) du Sénégal actualisée fin 2020 (agriculture, élevage, pêche, ressources en eau, santé, gestion du littoral et biodiversité).



Ainsi, afin de jouer son rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique, le système éducatif se doit d'adapter son offre de formation, en prenant en compte à la fois les secteurs qui pourraient être affectés par les impacts du dérèglement climatique et les besoins correspondants d'adaptation des emplois menacés sur le marché du travail ainsi que les opportunités de création de nouveaux emplois lancée en mai dernier, cet appui Éducation et Climat de la facilité Adapt'Action a démarré par une phase de diagnostic, qui a permis de réaliser à la fois un état des lieux du niveau d'intégration actuel du changement climatique, notamment de l'adaptation, dans les différents niveaux du système éducatif sénégalais, l'analyse des principales vulnérabilités au changement climatique des secteurs productifs et sociaux du Sénégal, les menaces sur les emplois associés et les besoins de formation correspondants, et l'identification des filières économiques porteuses et l'analyse de la situation actuelle et prospective des emplois verts au Sénégal.



Ainsi, l’atelier organisé ce matin et qui a réuni les principaux acteurs de l'éducation et de la formation, vise à présenter et partager les principaux résultats et conclusions du rapport de diagnostic et d'analyse consolidés ainsi que les premières recommandations cumulées dans la perspective de la co-construction de la stratégie nationale du plan d'action pour l’intégration des enjeux climat dans le système éducatif sénégalais.