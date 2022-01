Entretien du TER : « Cette infrastructure appelle à une large implication des riverains pour une gestion participative et citoyenne de la plateforme » (DG APIX)

Le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux a assisté ce dimanche au nettoyage de la gare de Dalifort jusqu’aux Baux maraîchers.



L’objectif de cette mobilisation des agents de l’UCG, est de coordonner avec l’Apix et la Seter, qui ont l’entière responsabilité de l’entretien et du nettoyage de la plateforme du Train express régional, pour impliquer la participation citoyenne dans la gestion de l’affaire publique.



Pour ce qui est du tracé de la ligne Dalifort-Baux maraîchers, Mountaga Sy évoque des prétextes biens fondés, selon lui, pour bien débuter le nettoiement.



Le parc des gros porteurs en (occupation de la voie publique, OVP), le Daral ( parc des petits ruminants), le marché central au poisson et la gare des baux maraîchers sont des lieux qui peuvent expliquer, la pertinence de l’intervention de l’Apix et de la Seter, appuyées par l’Unité de coordination et de gestion des déchets pour un meilleur entretien du Train express régional.



À la population et aux jeunes particulièrement de Dalifort, le directeur de l’Apix, Mountaga Sy invite à plus de responsabilité et de citoyenneté pour sauvegarder cette infrastructure si importante pour la mobilité et les déplacements des Sénégalais.