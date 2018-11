Entretien avec Awa Guèye, Vice Présidente à l’AN : « L’absentéisme des "Monsieur éthique" de l’opposition aux travaux de commissions est regrettable… Le Pds n’est pas prêt et ne veut pas à aller aux élections »

«Depuis plus de 15 jours, nous avons démarré nos travaux en commission technique d’abord, ensuite en commission des finances. C’était l’occasion pour nous d’apprécier le budget 2019, qui fait plus de 4 mille milliards FCfa. Avec un fort taux alloué à l’investissement pour satisfaire les problèmes d’infrastructures au Sénégal. Nous avons eu des débats assez intéressants qui ont porté sur la dette publique avec le ministre de l’Économie et des Finances et savons qu’il y a une gestion prudente de cette dette publique-là. Et sommes dans les normes fixées par l’Uemoa. Nous regrettons l’absence des grandes figures de l’opposition qui sont au niveau de l’Assemblée nationale. Parce que ce sont des gens qui crient à l’éthique, à la déontologie. Et sont en train de percevoir leurs salaires, d’utiliser les moyens de l’Assemblée nationale, mais on ne les voit pas au niveau de nos commissions. Alors que l’essentiel du travail à l’Assemblée se fait au niveau des commissions technique et finance. Maintenant, ils vont attendre les plénières, lorsque les télévisons et radios seront là, pour tympaniser les populations. Et quand il s’agit de débattre des sujets qui intéressent, ils ne sont pas présents. C’est dommage et regrettable ! Ils sont sur le terrain en train de chercher des parrainages, certains font une campagne anticipée. L’éthique leur recommande de venir d’abord faire ce pour quoi ils sont payés, avant de s’adonner à leurs propres intérêts. Il faudra voir quelles sanctions prendre pour ces grands absentéistes.»«Le Comité international des droits civils et politiques de l’Onu n’a pas donné de décision. Ce sont des constatations et il a donné des recommandations juridictionnelles. Le Sénégal n’a pas reçu des instructions dudit Comité pour refaire le procès de Karim Wade, afin de lever les sanctions. Le Pds fait dans l’intoxication, la manipulation et veut semer le doute dans la tête des Sénégalais, mais oublie que ces derniers sont avertis et très intelligents. Ce Comité-là n’est pas en mesure casser cette décision de justice. Les avocats de Karim, eux, ont bien compris cela. Libre donc au ministre de la Justice de tenir compte de ces recommandations, dans les délais fixés. La vérité, c’est que le Pds n’est pas prêt et ne veut pas à aller aux élections. Wade l’a dit : le Pds ne participera plus jamais à des élections organisées par Macky Sall. Il veut détruire les bases de notre démocratie et saper ses bases. Le président Macky Sall a toujours dit tant qu’il est à la tête de ce pays, force restera à la loi. Nous ne laisserons pas faire, le Pds nous trouvera sur le terrain politique. Avec des arguments à la hauteur des attaques.»«L’opposition agite depuis quelque temps la mise à disposition du fichier électoral. Le Code électoral est très clair, nous sommes dans les délais. Le fichier doit être à tous les candidats au moins 15 jours avant les élections. J’apprécie la disponibilité du ministre de l’Intérieur, qui a donné l’occasion à l’opposition de venir elle-même auditer ce fichier et trancher le débat une fois pour toutes. La question du fichier est un faux-fuyant, parce que ce fichier a été audité par des experts indépendants de l’Union européenne et qui ont attesté de la fiabilité du fichier à hauteur de 98%. Il y a certes d’autres inscrits mais il n’y a aucune fraude. Le fichier a été mis en ligne. On ne peut leur remettre le fichier, susceptible de modification et de rectification d’erreurs. Eux sont disposés à faire cet audit. Et après cela, ce débat sur le fichier sera clos. L’opposition s’avoue vaincue d’avance, j’ai même entendu dire qu’il y a deux, voir trois fichiers. Cela dépasse l’entendement des Sénégalais. Qui ont toujours voté et connu des élections transparentes. S’il était possible de truquer ou de voler des élections, l’opposition n’allait pas gagner Dakar et Touba à plusieurs élections. Le Sénégal a dépassé l’heure où on vole des élections.»Marième Faye Sall nous a offert une autre façon de percevoir les premières Dames. Par son humilité, sa discrétion, son humanisme et son engagement à prendre en charge les préoccupations des populations. Elle a toujours fait des actions sociales. Mais, elle n’en parle jamais. Cela est à apprécier. Faites le tour du pays, les gens vous interpellent et vous disent que c’est la première dame qui a payé mon loyer, c’est elle qui m’a aidé à me soigner, à évacuer mon fils, etc. Elle a humanisé la politique et le Palais. Et est une référence pour nous femmes qui faisons la politique. Marième Faye ne se querelle avec personne et ne dit du mal sur personne.»