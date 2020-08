Entretien / Serigne Cheikh Abdou Mbacké Barra Dolly révèle : "Des ténors de l'opposition sont en train de négocier avec le président Macky Sall (...). La mairie de Touba et ce que le Khalife m'a dit..."

Pour le député et chef religieux, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, les inondations qui ont frappé la ville sainte de Touba découlent d'un manque de volonté du gouvernement de réaliser de gros investissements pour l'assainissement de la ville de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Le député religieux taxe l'équipe municipale de la ville sainte d'une bande d'incompétents. Il va jusqu'à dire qu'il n'existe pas de maire pour la commune de Touba. "Touba n'a pas de maire, car l'équipe qui est place est une bande d'incompétents qui ne connaît même pas les priorités de la cité religieuse.

Le maire n'a pas été élu par la population et c'est pourquoi il se permet de faire ce qu'il veut. Mais nous marcherons sur ses pas et nous allons récupérer Touba de ses mains afin de travailler pour Serigne Touba, car la ville de Serigne Touba ne mérite pas d'être reléguée au second plan par des politiciens incompétents qui n'ont aucune ambition pour faire de la cité religieuse, la meilleure ville du Sénégal", laisse entendre le religieux.



Pour la gestion de la pandémie Covid-19, le parlementaire Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara note beaucoup de failles dans la politique de l'État pour la lutte contre la pandémie.



Dans le registre politique, le coordinateur départemental de Bokk Guiss-Guiss à Mbacké révèle que des ténors de l'opposition sénégalaise sont en train de concoter des deals avec le chef de l'État, sur le dos des sénégalais. Il estime également que le gouvernement d'union nationale n'est rien d'autre qu’un scandale politique pour protéger certains.

"L'heure n'est pas aux attaques politiques politiciennes car nous avons en face un ennemi commun, la Covid-19, et je pense que nous devons tous unir nos forces pour la combattre une bonne fois pour toutes. Cependant je peux vous dire avec assurance qu'il y a des ténors de l'opposition qui sont en train de négocier avec le président Macky. Parmi eux, des démissionnaires du PDS et des membres de notre coalition", a révélé le député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, entre autres sujets abordés dans cet entretien avec Dakaractu...