Entretien- Litige foncier/ Le collectif And Défar Keur Moussa appelle au " Jub, jubal, Jubanti": " Nous sommes déterminés à mener cette lutte jusqu'au bout"( Moustapha Diakhaté)

Votre émission " Entretien" a été réalisée ce lundi 08 juillet 2024 dans la commune de Keur Moussa. Et c'était pour parler d'un problème foncier entre la population, l'archidiocèse de Dakar et la famille Filfili.



Dernièrement, la population de Keur Moussa avait initié une marche pacifique pour réclamer la restitution de 1101 ha de terres.



Dans ce nouveau numéro, le bureau de Dakaractu Thiès reçoit M. Moustapha Diakhaté, le Président de la commission environnementale du collectif And Défar Keur Moussa.



"Nous sommes déterminés à mener cette lutte jusqu'au bout", a-t-il déclaré avant d'interpeller le chef de l'État et le PM Ousmane Sonko sur cette situation...