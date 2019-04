Entrepreneuriat : ‘’ Booster’’, une initiative pour inspirer, orienter et engager les étudiants dans la création d’emploi.

Amener les étudiants à réfléchir sur leurs projets professionnels et d’entrepreneuriat social a permis l’ouverture, ce 13 avril, d’une journée dénommée « booster ».

À l’initiative, une association à but non lucratif répondant au nom d’ Enactus Sénégal créée avec l’aide de l’ambassade des États-Unis en 2004.

Sa principale mission est d’encadrer les étudiants des différentes universités de commerce publiques comme privées à devenir des créateurs d’emploi.

Ainsi, cette journée de formation à l’entrepreneuriat des apprenants tenue à l’École Supérieure Multinationale des Télécommunications a permis de mieux comprendre les concepts « Échec, état d’esprit, leadership, entrepreneuriat, détermination, anticonformisme, etc » pouvant servir d’outils aux étudiants pour réussir dans la création d’entreprise.

L’organisation Enactus Sénégal veut à travers le concept « booster » amener les apprenants à comprendre que l’entrepreneuriat est avant tout une aventure dont le fondement est de partir à la découverte.