Entre vente de cartes APR et montage de comités : Le Dr Cheikh Kanté mobilise le département Fatick...

Afin de placer le maximum de cartes de membre APR possible, conformément aux directives du chef de la coalition BBY, Macky Sall, le ministre en charge du suivi du plan Sénégal Émergent, le Dr Cheikh Kanté, a mobilisé ce samedi le département de Fatick.

Plusieurs militants et responsables du parti APR, sont venus de plusieurs contrées du département pour prendre part à cette activité politique. L'objectif, selon le Dr Cheikh Kanté, c'est de « vendre le maximum de cartes possible et aussi de monter les comités départementaux du parti en direction de la présidentielle 2024... »