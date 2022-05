Enrichissement illicite : placé sous contrôle judiciaire, l’ancien Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana reste finalement en prison

Ibrahima Kassory Fofana avait été mis sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry le 6 avril 2022 après trois jours d’interrogatoire.

Rappelons qu’il est défendu par les avocats sénégalais Me Ousmane Sèye et Seydou Diagne.

Poursuivi pour des faits présumés d'enrichissement illicite et de détournement de deniers publics, l’ancien Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, avait été placé sous contrôle judiciaire par la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Mais le procureur avait finalement fait appel et l'ancien PM et ses camarades restent finalement en prison.