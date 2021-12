En visite au Sénégal :la Reine d’Espagne a été l’hôte à déjeuner du couple présidentiel

À Dakar depuis hier dimanche, la reine d’Espagne Letizia Ortiz, a été l’hôte à déjeuner du Président de la République et de la Première Dame Mme Mariéme Faye Sall après l’audience au Palais de la République. La reine Ortiz, avait procédé plutôt à l’inauguration de l’Institut Cervantès de Dakar, en compagnie du ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Ils ont dévoilé ensemble la plaque commémorant l’inauguration et signé le livre d’or après une visite des lieux.