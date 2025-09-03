#80YearsofVictory En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste https://t.co/gJSt0Q6ZWt

— CGTN Français (@CGTNFrancais) September 2, 2025

Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste