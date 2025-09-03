En direct : Grand rassemblement marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste


Mercredi 3 Septembre 2025
Axe Linguère - Matam : Un accident fait 5 morts et 15 blessés

Gamou Médina Baye- Arrivée des insulaires: 3.000 pèlerins à bord de 66 pirogues débarquent à Kaolack

Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA

Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère

Coupe d’Afrique de la boulangerie : La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal (FNBS) dépêche l’équipe nationale

Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés

FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall

Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves

90 ans de Abdou Diouf : Mentor, confident et phare de la République salué par Aminata Mbengue Ndiaye

Abdou Diouf célébré à 90 ans : Sidiki Kaba salue un géant de la démocratie et de l’humanisme

TGI Diourbel : Sokhna Déthié Pène, veuve de Cheikh Béthio Thioune, relaxée

Lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique : Africa Food Systems Forum (AFSF 2025) prône des mesures audacieuses

USA : Donald Trump dément les spéculations concernant son état de santé…

Dernière nuit du Burd : forte affluence de Thiès à Tivaouane

Dakar Métropole 2050 : Ousmane Sonko annonce la fin de l’urbanisation « sauvage » de la capitale

Célébration des 90 ans de Abdou Diouf : Le message du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à l’ancien président

Immigration irrégulière : « 1.946 migrants interpellés, 74 convoyeurs et 32 pirogues saisies au 1er trimestre de 2025 »

Un téléphérique Dakar-Gorée, bientôt une réalité

Kaolack- Problèmes d'assainissement, de sécurité etc: les habitants de Touba Kaolack Extension laissés en rade, interpellent les autorités

Liberté 01 : un individu arrêté avec 2 kg de chanvre indien

Grand Yoff : cinq individus arrêtés pour vol et agression armée

RDC: l'ex-ministre de la Justice condamné à trois ans de travaux forcés

Filière Banane : Les importations au Sénégal, suspendues à partir du 1er septembre

TGI Diourbel : Maguette Dia risque 1 an ferme pour abus de confiance

Dissolution ou présidentielle anticipée: en France, l’après-Bayrou est dans toutes les têtes

Pokola,Le lutteur qui a défié la gravité… et la police : accident, malaise ou règlement de comptes ? Une chute, mille questions

Une femme accusée de blasphème contre le prophète Mahomet brûlée vive par la foule au Nigeria

Déchue de ses titres miniers en Guinée, une entreprise indienne exige un arbitrage à New York

Séisme en Afghanistan: plus de 1400 morts, selon un nouveau bilan officiel

Retour de parquet pour le patron de Kelimane et ses collaborateurs après le drame du Lycée Seydina Limamoulaye

