Empêchée, la réunion populaire de Salif Sadio à Diouloulou est reportée à une date ultérieure

Après le déploiement d'un dispositif impressionnant de l'armée et de la gendarmerie nationale, Salif Sadio qui persistait à tenir sa réunion, a finalement reculé. La gendarmerie armée jusqu'aux dents a occupé très tôt la place publique où devrait se tenir la réunion. Sur place, des chars de combat, des pick-up et des éléments étaient bien positionnés, interdisant l'accès à toute personne non officielle. Dans la nuit d'hier déjà, la gendarmerie qui avait trouvé les populations sur place, les avait dégagées des lieux, emportant aussi leur musique et dîner.



L'armée quant à elle, comme l'a fait la gendarmerie à Diouloulou, a dispersé le rassemblement qui s'était fait au village de Santhiaba distant de 2 kilomètres de Diouloulou. C'était ici le point de chute des éléments du Mfdc avant de rejoindre Diouloulou. Là aussi, comme à Diouloulou, le rassemblement a été dispersé depuis la nuit.

Pour l'heure, personne ne connaît les raisons qui ont poussé l'armée et la gendarmerie sous la houlette du sous-préfet de Kataba 1, à interdire la réunion...