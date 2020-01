Émission : "Face à Dakaractu" reçoit ce mercredi la députée Awa Guèye, présidente de la commission de la santé et de la solidarité nationale à l'Assemblée nationale

Pour ce numéro de l'émission "face à Dakaractu", les femmes sont à l'honneur. Une large fenêtre sera ouverte pour parler des questions féminines concernant l'actualité politique économique et sociale du pays, notamment l'adoption par l'Assemblée nationale sénégalaise de la loi sur le viol. Sans oublier la question de la représentation des femmes dans les instances de décision.



Pour parler de toutes ces questions, l'émission "face à Dakaractu" reçoit ce mercredi la député Awa Guèye, présidente de la commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale et ancienne vice-présidente de l'assemblée nationale.

Une émission que vous pourrez suivre en direct sur Dakaractu.com à partir de 13h...