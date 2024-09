Émigration clandestine/ Opération " Jokko": " 690 jeunes ont été appréhendés au moment de leurs départs"( PR).

À Mbour, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a informé qu' il y a quelques jours de cela, " la semaine passée pour le dire, s'est clôturée une opération appellée " Jokko" qui était conjointement menée pendant plus d'un mois par la gendarmerie, la police et même l'armée qui est entrée dans la danse".



Celle-ci, dit-il, a permis de mettre " en échec un projet migratoire de jeunes à hauteur de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leurs départs".



" C'est pour dire que le gouvernement est en train de combatrre le phénomène et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces marchands de la mort jusqu'à leur dernier retranchement".