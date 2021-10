Éliminatoires mondial 2022 : Famara Diedhiou explose la Namibie d'un triplé, les Lions se qualifient pour les barrages.

Et de quatre victoires pour les Lions qui ont été une nouvelle fois victorieux devant la Namibie défaite 3-1, au terme de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2020.



Avec ce succès, le Sénégal qui ne peut mathématiquement plus être rattrapé par les autres équipes du groupe H, se qualifie pour les barrages à venir. Une victoire qui porte le sceau de Famara Diédhiou auteur de son premier triplé avec l'équipe nationale du Sénégal.



Dans une partie qui s'est disputée à huis clos, sous un soleil de plomb, ce mardi après-midi, les Lions ont fait face à une vaillante sélection Namibienne qui n'a pas refusé le jeu. Malgré la lourde défaite (4-1) concédée il y'a à peine trois jours face à cette même équipe, les Braves Guerriers ont opposé une farouche résistance avant de s'incliner devant la suprématie sénégalaise.



Toutefois, Aliou Cissé qui a été très bien inspiré en offrant une nouvelle titularisation à Famara Diédhiou qui a assuré sur le front de l'attaque, a des équations à résoudre au niveau de sa défense. Rarement, le Sénégal aura fait montre d'autant de fébrilité et de légèreté défensivement parlant, de surcroît face à une modeste équipe.



Avec ces deux buts malencontreusement concédés sur les deux dernières rencontres, les Sénégalais ont un peu perdu de leur solidité, une de leurs forces sous l'ère Cissé. Le staff technique sait désormais dans quel secteur il faudra trouver des réponses adaptées avant d'entamer la prochaine phase qui sera cruciale.