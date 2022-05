Éliminatoires CAN 2023 : Tout ce qu’il faut savoir sur le programme des Lions, première séance ce lundi au Stade Abdoulaye Wade.

Éliminatoires de la CAN 2023 oblige, les hommes de Aliou Cissé ont rendez-vous à 12h ce lundi au Radisson de Diamniadio. Dès leur arrivée à l’hôtel, les joueurs retenus pour ce rassemblement de mai-juin prendront leurs quartiers dans leurs chambres respectives, récupérant au passage leur dotation, comme à chaque fois qu’ils sont convoqués en équipe nationale.



Ce sera toutefois inédit pour Iliman Ndiaye (Sheffield United), Demba Seck (Torino) et Alpha Dionkou (Barça B), appelés pour la première fois en sélection. Ils vont respecter la tradition, en ayant droit à leur bizutage.



Dans la foulée, les partenaires de Kalidou Koulibaly déjeuneront tous ensemble, avant de tenir une réunion avec le sélectionneur. Après, « El Tactico » va échanger avec les médias, à la salle de conférence du Stade Abdoulaye Wade, lors d’une conférence de presse de début de stage.



Une fois ces impératifs médiatiques effectués, les Lions auront droit à leur première séance d’entraînement, ouverte 15 minutes à la presse. Dès 17h, la bande à Kalidou Koulibaly devrait entrer dans le vif du sujet avant les deux premiers matches des Lions, contre le Bénin et le Rwanda, en éliminatoires de la CAN 2023.



Le reste de la semaine sera un peu plus intense avec de nouvelles séances à huis-clos prévues mardi (17h) et mercredi (17h). À cette occasion, le sélectionneur des Lions mettra en place son équipe en vue de la réception les Écureuils du Bénin.



Dès jeudi, les Lions seront tournés encore un peu plus vers ce premier rendez-vous après la qualification au Mondial 2022, puisque le dernier entraînement sera effectué en fin de journée toujours dans l’enceinte de Diamniadio. Et vendredi, place au match...