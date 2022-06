Éliminatoires CAN 2023 (Sénégal 3-1 Bénin) : Sadio Mané s'offre les écureuils avec un triplé, le Sénégal leader du groupe L...

Dans un stade du Sénégal qui n'a pas totalement fait le plein malgré ce samedi, jour de week-end, Sadio Mané et ses coéquipiers champions d'Afrique, ont soigné leur entrée en lice en s'imposant assez facilement 3-1 face aux écureuils du Bénin. Un succès qui place d'ores et déjà les Lions à la première place du groupe L, devant le Mozambique et le Rwanda qui comptent chacun un point suite à leur match nul.



Au cours de cette partie qui a démarré sur un rythme assez soutenu, dès la 11ème minute de jeu, tout bascule sur un fait de jeu. En effet, une faute de main d'un défenseur des écureuils, dans la surface de réparation, est sanctionnée par l'arbitre qui désigne sans hésiter le point de penalty. Comme à l'accoutumée, c'est Sadio Mané qui se charge de la sentence et ouvre le score à la 12ème minute de jeu (1-0.)



Un départ idéal pour les champions d'Afrique qui n'ont pas vraiment eu le temps de douter devant leurs supporters. À l'image lors de la dernière confrontation des deux équipes en quart de finale de la CAN 2019 (1-0), Mané avait donné la victoire aux siens. L'histoire se répète au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Car, un peu plus dix minutes plus tard, poussé par le 12ème Gaïndé bien présent sur les gradins, Sadio Mané comme transcendé par le public, inscrivait le but du break. Sur un joli service de Pape Guèye, le meilleur joueur de la CAN 2022, s'offrait un doublé, 2-0, après 22 minutes de jeu.



Aliou Cissé peut souffler et dérouler sans pression son plan de jeu. Le technicien sénégalais a, cette fois-ci, choisi de varier son habituel schéma à 4-3-3, en démarrant avec un 4-4-2, alignant d'entrée Pape Matar Sarr. Le jeune thiessois, appuyé par un excellent Youssouf Sabaly, s'est tant bien que mal evertué à animer le couloir droit des Lions.



À la reprise, les 22 acteurs repartent quasiment sur les mêmes bases, avec des écureuils loin d'avoir abdiqué face à la puissance offensive des Lions. Signalé en position de hors jeu, Ismaela Sarr a bien failli marquer le troisième but sénégalais sur une superbe frappe enveloppée qui passe à quelques centimètres de la cage d'Allagbe.



Sessi d'Almeida écope d'un carton rouge direct à la 51ème minute, après avoir fauché Sadio Mané qui filait tout droit vers le but. Une expulsion qui annihile toutes les chances beninoises dans cette partie à sens unique.



Face aux assauts incessants des Lions, la défense des écureuils cède et a concédé un second penalty dans le match. Sadio Mané ne se gêne pas pour marquer son triplé du jour (3-0.) Un coup du chapeau qui place l'attaquant des Reds de Liverpool à la première place des meilleurs buteurs de l'équipe nationale avec 32 buts en 88 sélections. Il devance d'un but Henry Camara, l'ancien détenteur du record avec 31 unités.



La réduction du score par Junior Olaintan à la 88ème sera anecdotique. Une baisse de régime des Lions sera à l'origine de ce but venu de nulle part. Finalement le score ne bougera plus, le Bénin s'incline 3-1.



À noter l'entrée en jeu d’Ilimane Ndiaye à la 66ème à la place de Boulaye Dia. Le néo international sénégalais s'est d'ailleurs illustré quelques minutes après avoir foulé la pelouse, d'une belle frappe repoussée par Allagbe...



Le Sénégal jouera contre le Rwanda ce mardi 07 juin à partir de 17h00 GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un succès permettrait aux protégés d’Aliou Cissé de prendre une belle option pout la qualification.