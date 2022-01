Élections municipales 2022 : Mbaye Dione à Ngoundiane (Departement de Thies) avec un taux de 60%

Le Maire Mbaye Dione vient d’être réélu et même plébiscité par la population de Ngoundiane (Departement de Thies) en remportant largement les élections municipales dans sa Commune avec un taux de 60%

En effet, sur un suffrage valablement exprimé de 8073 voix, le Candidat de Benno Bokk Yaakaar a obtenu 4838 voix contre: - 1536 pour Monsieur Modou Gning, le candidat de la coalition Gox Yu Bess soit 19%, - 925 voix pour Monsieur Assane Sene, le candidat de la Coalition And Deffar Sa Gox soit 11,45% et 767 voix pour Monsieur Mbaye Soung, candidat de la liste Buntou Bi soit 9,55%.

Après le Maire de Touba Abdou Lahat ka déjà assuré de sa victoire avant même les élections , Monsieur Mbaye Dione est le second Maire élu au Sénégal pour ces dernières élections municipales avec un taux de 60% et est parti pour battre le record de victoire dans le département de Thiès où beaucoup de Maires sortants sont encore en ballotage défavorable dans leur commune.