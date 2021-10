Élections locales à Richard Toll : Khalil Diop veut succéder à Amadou Mame Diop à la tête de l’équipe municipale.

L’actuel maire de Richard Toll, Amadou Mame Diop, ne pourra pas compter sur le soutien de Khalil et de son mouvement ADK pour briguer la mairie de Richard Toll aux prochaines élections locales.



En effet, lors d’une conférence de presse tenue ce week-end dans cette partie du Walo, le mouvement And Dolel Khalil a annoncé publiquement qu’il portera la candidature du conseiller municipal Khalil Diop à la mairie pour les prochaines locales face aux multiples candidatures annoncées déjà à la mairie de Richard Toll.



« C’est à nous les jeunes de Richard Toll de prendre notre responsabilité et de désigner qui va briguer la mairie de Richard. C’est pourquoi parmi les cinq candidats annoncés à la mairie de Richard Toll, nous avons décidé de porter la candidature de Khalil Diop vu tous ces efforts qu’il consent pour les populations », a précisé Alassane Sy, membre du mouvement Dolel Khalil.



Ces militants de la mouvance présidentielle disent qu’ils ne comptent céder à un quelconque forcing qui émanerait du président Macky Sall pour le choix du candidat de Bby pour la mairie de Richard Toll…