Élections locales à Mbacké / Bara Gaye : « Nous attendons tous l’arbitrage du Président Macky Sall… »

Profitant d’une tournée qu’il a effectuée chez plusieurs chefs religieux du département, dont Serigne Abdou Karim Mbacké, Serigne Abdou Fatah Mbacké et Serigne Abô Baraka, Bara Gaye a tenu à battre le rappel des troupes au niveau de Benno Bokk Yakaar en vue des échéances électorales de 2022. Pour lui, l’unité est l’élément essentiel qui fera triompher.



Le Directeur du Sneips précise d’ailleurs, que ce périple avait pour objectif de sensibiliser ces interlocuteurs sur ce qu’il considère comme une urgence électorale et qui est de donner l’essentiel des communes à la coalition présidentielle.



« J’ai rencontré ces chefs religieux pour leur parler. J’ai aussi rencontré l’essentiel des maires du département pour leur demander de se remobiliser en attendant la décision du Président. Personnellement, je suis prêt à briguer les suffrages des populations de Mbacké. Si le Président m’accorde sa confiance pour la mairie, je suis d’attaque tout comme je le suis s’il me prédestine au poste de Président du Conseil départemental ».



Bara Gaye d’ajouter que lui comme les autres attendent la décision du Président de la République.