Élections locales à Kaolack : Appel à l’unité et au dépassement de Mimi Touré.

La coalition présidentielle Benno Bokk Yaakar a tenu ce lundi sa première assemblée générale post-investitures en présence de Mohamed Ndiaye Rahma, ambassadeur itinérant et Pape Demba Bitèye, directeur général de la SENELEC respectivement investis comme comme candidats au postes de Maire et de Président du Conseil départemental.



Les principaux leaders de la coalition présidentielle de la capitale du bassin arachidier se sont donnés rendez-vous dans un hôtel de la place pour constituer le comité électoral et parachever les listes de candidats.



L’ancien premier ministre Mimi Touré a saisi l’occasion pour lancer un message à tous les responsables de l’APR et de BBY. « Il y’a une vie après les élections locales. Nous devons faire preuve de dépassement et resserrer nos rangs afin de gagner largement les élections à venir. Tout choix est aussi renoncement et la frustration est humaine mais elle doit être rapidement dépassée pour se concentrer sur l’objectif principal : la victoire de la Coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 22 janvier 2022 », dira t-elle.