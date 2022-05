Élections législatives juillet 2022 : Le journaliste Pape Djibril Fall et Cie finalement qualifiés.

Pour les législatives de juillet 2022, Pape Djibril Fall tête de liste du mouvement les Serviteurs était contraint d'amener 2.000 parrains de plus que ce qu'il avait déposé. Après, qu'il ait fait appel à ses militants et sympathisants ce gap n'a pas tardé à être comblé par les siens.



En effet, ce matin la mandataire du Mouvement les serviteurs, Madame Penda Dieng, est sortie tête haute avec un sourire aux lèvres. Sa liste est déposée et validée. Elle a appelé tout de suite sa tête de liste, le journaliste Pape Djibril Fall, pour le mettre au courant de la bonne nouvelle et le féliciter.



Dès lors, les serviteurs font désormais partie de la course à l'Assemblée nationale prévue le 31 Juillet 2022. La mandataire ne voulant pas s'adresser à la presse, promet que sa tête de liste fera un point de presse dans les jours à venir...