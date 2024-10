Élections législatives anticipées : Baba Tandian et deux autres imprimeurs sanctionnés pour non-conformité des bulletins de vote par la DGE

À quelques semaines des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le ministère de l’Intérieur a frappé fort en sanctionnant trois imprimeurs pour des manquements dans la production des bulletins de vote. Parmi eux, Baba Tandian, célèbre patron de l’imprimerie Tandian, a vu son quota d’impression réduit après que la Direction générale des élections (Dge) a constaté des défauts dans ses livraisons.



D’après L’Observateur, Baba Tandian était initialement chargé de l’impression de trois listes électorales. Cependant, après une évaluation minutieuse de la qualité de son travail, la Dge a retiré une de ses listes, reprochant à l’imprimeur d’avoir produit des bulletins dont les couleurs ne correspondaient pas aux Bon à tirer (BAT) validés par les autorités. Les bulletins, notamment ceux avec plusieurs couleurs, ont été jugés non conformes en raison d’une mauvaise qualité d’impression.



« L’impression des bulletins multi-couleurs est particulièrement complexe et nécessite un matériel de pointe, ce qui n’a pas été respecté », a confié une source au quotidien. Malgré une tentative de correction proposée par Baba Tandian, la Dge a refusé de lui accorder un délai supplémentaire, estimant que le temps était trop court pour rectifier les erreurs avant la date butoir du 7 novembre 2024. Tandian conserve toutefois l’impression des deux autres listes, dont les bulletins sont jugés plus faciles à produire en raison de leurs fonds blancs.



Baba Tandian n’est pas le seul imprimeur sanctionné. Deux autres patrons d’imprimerie, M. Sall de l’imprimerie Sodic et M. Sambou, ont perdu leurs agréments, la Dge leur reprochant des retards dans l’exécution des commandes et un matériel inadéquat. M. Sall, notamment, utilisait des machines jugées trop lentes, un constat fait lors d’une visite surprise de la Brigade spéciale de la Dge.



Cette série de sanctions montre la rigueur du ministère de l’Intérieur dans l’organisation des élections. La supervision et le contrôle des imprimeurs se poursuivent, avec des inspections inopinées visant à garantir le respect strict du cahier des charges. Selon L’Observateur, tout manquement pourrait entraîner de nouvelles sanctions, allant de la réduction du quota à la perte totale de l’agrément.



Avec ces mesures, la Dge entend assurer des élections transparentes et éviter tout retard dans la production des bulletins, essentiels pour le bon déroulement du scrutin du 17 novembre 2024.