Élections législatives: Quand certains candidats "indépendants" font recours à des cagnottes pour payer la caution de 15 millions..

Les élections législatives anticipées sont fixées au dimanche 17 novembre prochain. Dans moins de deux mois, les sénégalais vont retourner aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée Nationale. Si certains candidats à la candidature pour la prochaine législature y participent au nom de leur parti ou leur coalition, d'autres comptent se présenter comme candidats indépendants. Toutefois, dans le dossier de candidature, on retrouve une caution qui fixée à 15 millions de Franc Cfa. Une somme qui n'est pas à la portée de tous les candidats à la députation. Ainsi,les éventuels candidats font recours aux cagnottes ou levée de fonds pour espérer collecter une manne financière pour leur participation et également couvrir leur campagne.



Dans ce lot, on retrouve Pape Abdoulaye Toure et Abdou Karim Gueye du mouvement Nittu Degg.



Étudiant exclu de l'Ucad pour 5 ans en 2021, Pape Abdoulaye Touré sous la bannière de la coalition “Coalition Le Temps De La Jeunesse, DAFA JOTT” compte sur les jeunes et étudiants pour porter leur voix au niveau de l'hémicycle. Abdoulaye Touré compte sur l’aide des étudiants pour déposer sa caution de 15 millions, avant la date butoir fixée ce samedi 28 septembre. Ainsi, il sollicite de la part de 50000 étudiants une contribution symbolique de 500 FCFA . La somme totale fera 25 millions qui serviront à couvrir sa caution et sa campagne électorale, avait-il indiqué lors de sa conférence de presse le samedi 21 septembre.



Abdou Karim Gueye alias Karim Xrum Xax appelle à voter pour sa candidature et une victoire au soir du 17 novembre 2024 pour une Assemblée Bu Deggu. Ce dernier a lancé une cagnotte sur Kopar Express sous le nom "Penc Mi Cila Bok" de l'alternative Citoyenne Indépendante pour le pouvoir au peuple Sunu Dine- Sunu Askan- Sunum Rew" pour payer la caution qui s'élève à 15 millions de F Cfa.

D'ici le deadline donné aux candidats à la candidature par la Direction Générale des Elections (DGE) qui est le 28 septembre 2024, d'autres candidats indépendants pourraient se signaler et solliciter les voix du peuple sénégalais.