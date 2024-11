Elections Législatives anticipées du 17 novembre 2024: 7.371.890 électeurs vont choisir 165 nouveaux députés sur 41 listes de candidatures

C'est parti pour des élections législatives inédites au Sénégal, ce dimanche 17 novembre 2024. Quelques mois après la victoire de la coalition Diomaye Président et l'avènement du régime Pastef, le parti au pouvoir va procéder à sa première élection, après la prise du pouvoir, un test grandeur nature pour son président Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre, Ousmane Sonko par ailleurs président du Pastef et tête de liste nationale dudit parti aux législatives.



Dans quelques heures, 7.371890 électeurs sénégalais vont choisir leurs 165 nouveaux députés qui vont les représenter à l'Assemblée Nationale les cinq (5) prochaines années. Une élection législative anticipée inédite, car pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, 41 listes de partis ou de coalitions de partis vont compétir.



En effet, les sénégalais sont appelés aux urnes dans les 16.440 bureaux de vote dont 807 dans la diaspora. Ainsi, nous avons la répartition suivante: 112 députés au scrutin majoritaire sur les listes départementales dont 97 sièges au niveau des 46 départements sur le territoire et 15 dans les circonscriptions de la diaspora. Les 53 sièges restants seront pourvus au scrutin proportionnel.



Rappelons que le chef de l'Etat qui a dissous l'Assemblée Nationale, le jeudi 12 septembre 2024, a pris le décret n° 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024.