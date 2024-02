Election présidentielle: Thérèse Faye Diouf propose un report de 6 mois

Le ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale Thérèse Faye Diouf par ailleurs responsable politique de l’APR s’est exprimé sans équivoque sur l’éventuel report de l’élection présidentielle. Elle soutient bec et ongles le report de l’échéance électorale du 25 février 2024.



« D’abord, Thérèse n’a pas froid aux yeux », dira-t-elle, dès l'entame de sa réponse. Une manière d’assumer avec courage sa position après la réplique du journaliste qui doutait d’elle. Mais cette dernière est catégorique sur sa position et apporte des arguments. « Aller vers des élections qui risquent d’occasionner des troubles dûs aux candidats recalés qui estiment être spoliés. Donc le report s’impose! je suis pour le report pour 6 mois », explique le ministre, invitée de l’émission Infos matin sur la Tfm, ce vendredi 2 février 2024. Ainsi, elle remet en cause le Conseil constitutionnel avec la révélation de la double nationalité de la candidate Rose Wardini.