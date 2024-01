Election présidentielle : Le candidat El Hadji Ibrahima Mbow renonce à sa candidature pour soutenir Ousmane Sonko

Le candidat El hadji Ibrahima Mbow, président de l’Union Citoyenne Bunt BI a finalement désisté pour adhérer à la coalition des leaders soutenant Ousmane Sonko.Ce dernier l’a fait savoir à travers un communiqué paru ce mardi 02 janvier 2024. Cette décision fait suite à leur congrès qui a confirmé

leur ancrage dans l’opposition et leur adhésion à la coalition politique des leaders alliés du candidat de l’ex Pastef, Ousmane Sonko.



"Considérant les discussions au sein du LACOS pour une stratégie électorale pertinente et victorieuse , j’ai décidé de retirer ma candidature à la présidence de la république pour les élections du 25 février 2024 afin de rester en cohérence avec les résolutions du congrès et les options stratégiques du LACOS », a-t-il écrit.



Ainsi, « je réitère l’engagement de Union Citoyenne Bunt Bi à servir l’intérêt supérieur du Sénégal au-delà des enjeux personnels et partisans. Car, « Nous croyons fermement qu’au-delà des individualités, c’est une équipe qui pourra relever les défis cruciaux de la troisième alternance ».



Enfin, Ibrahima Mbow remercie tous les militants et sympathisants qui lui ont fait confiance à travers le parrainage, ses pairs politiques pour leur accompagnement et le conseil constitutionnel pour son travail professionnel.

El Hadji Ibrahima Mbow faisait partie de la liste des candidats, de ce 2 janvier 2024 dont le Conseil Constitutionnel doit vérifier leur dossier de parrainages.