Élection législative 2024 : les premiers résultats pour les bureaux de vote de Dubaï mettent PASTEF en tête

Les premiers résultats des élections législatives sénégalaises pour les bureaux de vote de Dubaï ont été révélés.



En nous offrant un aperçu des tendances parmi les Sénégalais de la Diaspora dans la région de Dubaï, l'analyse du Bureau 1 et du Bureau 2 témoigne d’une nette avance de la coalition Pastef, confirmant ainsi sa popularité imbattable auprès des électeurs.



Au bureau 1, l'on note 81 voix pour le parti PASTEF, ensuite se suit Takku Wallu Sénégal avec 28 voix, avec après 5 voix pour Jamm ak Ndiarign, et enfin "Samm Sa Kaddu" qui n'obtient que 4 voix.



Au bureau 2, les positions se répètent avec 93 voix pour PASTEF, 12 voix pour Takku Wallu Sénégal et 6 voix pour "Samm Sa Kaddu" et "Jamm ak Njarin".